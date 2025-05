Die Oklahoma City Thunder wirken weiter wie der Favorit auf den Titel in der NBA. Das junge Team mit Isaiah Hartenstein kommt gegen die Timberwolves nicht gut ins Spiel - und gewinnt dennoch deutlich.

Shai Gilgeous-Alexander (l.) hatte eine durchwachsene erste Halbzeit und war am Ende dennoch der beste Werfer.

Oklahoma City - Die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen NBA-Profi Isaiah Hartenstein sind mit einem überzeugenden Sieg in die Finals der Western Conference gestartet. Gegen die Minnesota Timberwolves holte das beste Team der Hauptrunde ein 114:88. OKC-Star Shai Gilgeous Alexander verbuchte 31 Punkte, 9 Vorlagen und 5 Rebounds - trotz einer für seine Verhältnisse schwachen ersten Halbzeit in der nur 2 von 13 Würfen ins Ziel gingen.

„Ehrlich gesagt haben wir uns etwas verrostet angefühlt, obwohl wir das nicht sein sollten. Wir haben Korbleger vergeben. Aber wir haben weiter an uns geglaubt“, sagte Gilgeous-Alexander nach der Partie. Der Kandidat für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison mahnte zur Zurückhaltung trotz des überzeugenden Auftakts in die Serie. „Im zweiten Spiel werden sie etwas verändern, wir werden etwas verändern. Das ist eine Best-of-Seven-Serie, es geht nicht darum, wer das erste Spiel gewinnt“, sagte er. „Wenn wir ein richtig gutes Team sein wollen, müssen wir das 48 Minuten bringen. Aber wir nehmen den Sieg mit.“

Edwards im Schlussviertel ohne Punkte für die Timberwolves

Hartenstein kam auf zwölf Punkte in 20 Minuten auf dem Feld, dazu kamen fünf Rebounds. Bester Werfer für die Gäste war Julius Randle mit 28 Punkten. Anthony Edwards kam auf 18 Zähler und blieb im Schlussviertel ganz ohne Punkt.

Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie ist in der deutschen Nacht zu Freitag erneut in Oklahoma City. Danach wechselt die Serie nach Minneapolis. Zum Einzug in die NBA-Finals braucht ein Team vier Siege.