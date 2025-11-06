Rund zwölf Wochen sind es noch bis zu den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Es sind noch einige Tickets zu haben, ein neuer Olympia-Wettbewerb ist dagegen fast ausverkauft.

Mailand - Rund zwölf Wochen vor den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo ist gut die Hälfte aller Tickets verkauft worden. Wie das Organisationskomitee auf dpa-Anfrage mitteilte, wurden mehr als 850.000 von insgesamt 1,6 Millionen Eintrittskarten verkauft.

Nach Gastgeber Italien sollen dabei die meisten Ticket-Bestellungen und Nachfragen aus Deutschland kommen. Besonders begehrte Sportarten bei den Bestellungen seien Eishockey, Biathlon und Ski-Langlauf. Aber auch Skibergsteigen, das neu im olympischen Programm ist, sei fast ausverkauft.

Für einige Disziplinen wie Ski alpin, Bob, Rodeln, Skispringen oder Curling waren zuletzt auf dem offiziellen Portal keine Einzeltickets mehr erhältlich, sondern nur noch teure Hospitality-Angebote. Laut Veranstalter waren mehr als die Hälfte aller Eintrittskarten für jeweils weniger als 100 Euro zu haben.