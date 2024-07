Paris - Für das deutsche Tennis-Duo Tatjana Maria und Tamara Korpatsch sind die Olympischen Spiele in Paris beendet. Nach ihren Niederlagen im Einzel verloren die beiden deutlich mit 3:6, 0:6 gegen die argentinische Paarung Nadia Podoroska und Maria Lourdes Carle und schieden auch im Doppel in der ersten Runde aus. Gegen Carle war Maria im Einzel beim 0:6, 0:6 ohne Spielgewinn geblieben. Als zweites deutsches Damen-Doppel sind bei den Sommerspielen in Frankreich noch Angelique Kerber und Laura Siegemund im Einsatz.