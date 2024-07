Paris - Bogenschützin Katharina Bauer hat mit einiger Verzögerung wenige Tage vor ihrem Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Paris endlich ihr Sportgerät in Empfang genommen. „Wohooooo, schaut was in der Nacht angekommen ist... Mein Bogen“, schrieb die 28 Jahre alte Medaillenkandidatin nach bangem Warten bei Instagram.

Bauer war am Montag ohne Gepäck in Paris angekommen. Die Bogenschützin war mit dem Flugzeug aus München angereist, dort hatte es laut ihrer Aussage Probleme beim Verladen des Gepäcks gegeben, weil Personal fehlte. Die erste Chance zur Eingewöhnung mit den Bogen an der Olympia-Wettkampfstätte in Paris verpasste sie daher.

Der Deutsche Schützenbund hatte mitgeteilt, dass der Deutsche Olympische Sportbund informiert worden sei und das Gepäck als prioritär habe einstufen lassen. Einzel-Europameisterin Bauer aus Raubling gehört mit dem deutschen Frauenteam schon am Sonntag zu den Kandidatinnen auf die Medaillen. Die Auswahl hatte bereits den WM-Titel gewonnen.