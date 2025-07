Im Mai musste Dimitrij Ovtcharov bei der WM aufgeben. Im Juni wurde er an der Halswirbelsäule operiert. Doch jetzt meldet er sich beim Tischtennis-Grand-Smash in Las Vegas zurück.

Ovtcharov gibt erfolgreiches Comeback in Las Vegas

Las Vegas - Nur einen Monat nach einer Halswirbelsäulen-Operation hat der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov ein erfolgreiches Comeback in Las Vegas gefeiert. Beim ersten Grand-Smash-Turnier in den USA besiegte der frühere Weltranglisten-Erste den Amerikaner Nandan Naresh in 3:1 Sätzen.

Wegen starken Schmerzen an Nacken, Rücken und im Schlagarm hatte der 36 Jahre alte Ovtcharov seine Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Katar im Mai nur wenige Stunden vor dem ersten Einzel absagen müssen. Untersuchungen ergaben, dass Bandscheibengewebe bei dem deutschen Nationalspieler auf einen Nerv drückte. Dies wurde Anfang Juni bei einem kleinen operativen Eingriff entfernt.