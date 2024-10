Das Ziel ist erreicht, die Feierlichkeiten fangen erst an: Leonie Fiebich und Nyara Sabally erleben New York am Donnerstag im Mittelpunkt einer Parade nach der ersten Meisterschaft ihres Teams.

New York - Nach dem historischen Titelgewinn in der WNBA können sich die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally am Donnerstag von der Öffentlichkeit feiern lassen. Die New York Liberty werden die erste Meisterschaft ihrer Geschichte mit einer Parade durch die Metropole feiern und laden für den Abend zu einer Veranstaltung in das Barclays Center ein, wo das Team gestern durch das 67:62 gegen die Minnesota Lynx die Final-Serie für sich entschied.

DIe Parade beginnt am Battery Park und führt am Broadway entlang zum Rathaus. Die Feierlichkeiten beginnen um 19.00 Uhr deutscher Zeit. Zwei Stunden später soll die Zeremonie im Rathaus anfangen.

Fiebich und Sabally hatten großen Anteil am Erfolg ihrer Mannschaft. Beide kamen im fünften Spiel auf jeweils 13 Punkte und 7 Rebounds. Sie erzielten zudem die ersten fünf Zähler für ihre Mannschaft in der Verlängerung.