Peterka trifft für Sabres bei NHL-Sieg in New York

Ist in guter Form: JJ Peterka (r) von den Buffalo Sabres.

New York - Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat seine gute Form erneut unter Beweis gestellt und beim 5:1 der Buffalo Sabres gegen die New York Rangers sein neuntes Saisontor erzielt.

Zwei Tage nach dem 2:7 gegen die New Jersey Devils zeigten sich die Sabres im Madison Square Garden stark verbessert. „Wir wollten mehr Intensität bringen und so spielen, wie wir wollten“, sagte Peterka. „Wir wussten, dass wir mehr zusammen tun mussten. Wir hatten ein gutes Spiel.“ Peterka hat in den vergangenen 14 Spielen 7 Tore und 8 Vorlagen gesammelt.

Deutlich schlechter lief der Abend für Tim Stützle und die Ottawa Senators. Vor den eigenen Fans kam die kanadische Mannschaft beim 0:5 gegen die Florida Panthers unter die Räder. Sam Reinhart traf doppelt für die Panthers, Aleksander Barkov war an drei Treffern durch Vorlagen beteiligt. Stützles drei Torschüsse blieben ohne Erfolg.