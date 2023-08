Opole - Der deutsche Radprofi Max Walscheid ist auf der vierten Etappe der Polen-Rundfahrt auf den vierten Platz gesprintet. Nach 199,1 Kilometer von Strzelin nach Opole siegte der Niederländer Olav Kooij vor seinem Landsmann Marijn van den Berg und dem Italiener Matteo Moschetti.

In der Gesamtwertung bleibt der Slowene Matej Mohoric in Führung. Die WorldTour-Rundfahrt endet am Freitag in Krakau.