Präsident Hörmann: Geplanter Umsturz an der DOSB-Spitze

Frankfurt/Main - DOSB-Präsident Alfons Hörmann mutmaßt, durch eine Intrige diskreditiert worden zu sein.

„Mittlerweile liegen uns Protokolle und Schriftstücke vor zu konspirativen Treffen, die es gab, um genau diese Form von Umsturz an der Spitze des DOSB herbeizuführen“, sagte der 61 Jahre alte Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes im Interview der Deutschen Presse-Agentur. In Folge eines anonymen Briefes angeblich von DOSB-Mitarbeitern, in dem eine „Kultur der Angst“ in der Zentrale angeprangert wurde, hatte Hörmann seinen Rückzug angekündigt, seitdem aber geschwiegen.

„Es gibt Klarheit über die verschiedenen Kandidaten um die Nachfolge. Auch daran wird erkennbar, wer damals ganz schnell an die Mikrofone getreten ist und den Neubeginn ausgerufen hat“, sagte Hörmann. „Da müsste man nicht taktisch geschult sein, wo bei wem die wahren Motive liegen würden.“

Als Kandidaten für das DOSB-Spitzenamt gelten der scheidende Tischtennis-Weltverbandspräsident Thomas Weikert und Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Bis Mitte November will eine Findungskommission den oder die Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren. Gewählt wird der Nachfolger am 4. Dezember auf der Mitgliederversammlung in Weimar.

Die vom DOSB beauftragte Wiesbadener Beratungsfirma permitto ist anhand von Interviews mit rund 75 Prozent der Mitarbeiter inzwischen zu dem Ergebnis gekommen, dass im DOSB keine „Kultur der Angst“ feststellbar sei, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Analyse.