Formel 1 Pressestimmen zum Bahrain-Rennen: Piastri „Oscar-reif“

McLaren-Pilot Oscar Piastri fährt in Bahrain zu seinem zweiten Saisonerfolg in der Formel 1. In der WM liegt der Australier knapp hinter Teamkollege Lando Norris. Das schreiben internationale Medien.