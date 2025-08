Das deutsche Aufgebot für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio nimmt Gestalt an. Bei der zweiten Nominierungsrunde sind viele Medaillenhoffnungen dabei.

Berlin - Weitspringerin Malaika Mihambo gehört zu weiteren 23 deutschen Sportlerinnen und Sportlern, die der Deutsche Leichtathletik-Verband für die anstehenden Weltmeisterschaften in Tokio nominiert hat. Die zweimalige Weltmeisterin zählt am Ort ihres Olympiasieges von 2021 erneut zu den größten deutschen Hoffnungsträgerinnen. Mihambo war am vergangenen Wochenende in Dresden einmal mehr deutsche Meisterin geworden.

In der Nominierungsrunde nach den Titelkämpfen berief der deutsche Verband einige der größten Kandidatinnen und Kandidaten auf Medaillen bei der WM vom 13. bis 21. September in Japan. Dazu zählen Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, der einstige Speerwurf-Europameister Julian Weber und der in die Weltspitze aufgerückte Hammerwerfer Merlin Hummel. Dabei ist auch Gina Lückenkemper, die mit der deutschen Sprint-Staffel im Vorjahr in Paris überraschend Bronze geholt hatte.

Auch Hoffnungen im Diskus und auf der Bahn

Chancen rechnen sich im Diskuswurf die deutschen Meister Henrik Janssen und Marike Steinacker aus. Auf der Laufbahn hoffen die neuen deutschen Rekordler Robert Farken und Mohamed Abdilaahi über 1.500 beziehungsweise 5.000 Meter ebenso auf Erfolge wie über 3.000 Meter Hindernis der neue nationale Rekordler Frederik Ruppert sowie der deutsche Meister Karl Bebendorf. Für Aufsehen könnte über 400 Meter Hürden U23-Europameister Owe Fischer-Breiholz sorgen.

Schon Ende Mai hatte der deutsche Verband das Team für die Langstrecken im Laufen und Gehen nominiert. Damit gibt es bisher eine 28-köpfige Auswahl für Tokio. Die nächste Runde kündigte der DLV für den 28. August an. Alles in allem könnten es laut Verband etwa 75 deutsche Athletinnen und Athleten nach Tokio schaffen. Die genaue Zahl steht dann Anfang September nach dem internationalen Nachrückverfahren fest.