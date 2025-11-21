Die Buffalo Bills müssen sich in der NFL überraschend den Houston Texans geschlagen geben. Star-Quarterback Josh Allen kommt gegen die körperlich starke Defense des Gegners nicht zur Entfaltung.

Houston - Die Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen haben in der NFL gegen die Houston Texans verloren. Der wertvollste Football-Profi (MVP) der vergangenen Saison kam beim 19:23 gegen eine knallharte Defense überhaupt nicht in Fahrt und musste erstmals in seiner Karriere acht Sacks einstecken. Mit der vierten Niederlage in den letzten sieben Spielen rückt der Gewinn der AFC East für die Bills in weite Ferne.

Dabei waren die Gäste aus Buffalo mit einem spektakulären Touchdown durch Running Back James Cook optimal in die Partie gestartet. Dann bekamen sie aber zunehmend Schwierigkeiten, die eigene Offensive aufzuziehen. Allen kam durch den permanenten Druck weder zu seinen gefürchteten Läufen, noch hatte er Zeit für lange Pässe. Stattdessen warf der 29 Jahre alte Star-Spielmacher wie schon im vorherigen Spiel zwei Interceptions.

Den Bills half nicht einmal ein Kickoff-Return von Ray Davis, der den Ball kurz vor der Pause über das gesamte Feld bis in die Endzone der Texans zurücktrug. Das lag auch am Spielmacher der Gastgeber, Davis Mills: Der Ersatz-Quarterback konterte den irren Touchdown-Lauf der Bills fünf Sekunden vor Ablauf der ersten Halbzeit mit einem eigenen Pass in die Endzone und brachte die Texans damit wieder in Führung. Die rettete die starke Verteidigung dann über die Zeit - unter anderem mit der zweiten Interception kurz vor Schluss.

Houston hat nach dem dritten Sieg in Folge erstmals in diesem Jahr eine positive Bilanz erreicht und wahrte seine Chance auf eine Wild Card für die Playoffs.