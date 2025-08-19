Über 735,4 Kilometer führt die wichtigste deutsche Rundfahrt ab Mittwoch von Essen nach Magdeburg. Die deutsche Elite ist fast komplett dabei, dazu einige Tour-Stars. Die wichtigsten Infos zum Start.

Rad-Stars um Lipowitz dabei: Was man zur D-Tour wissen muss

Essen - Mit ein wenig Tour-de-France-Feeling setzt die wichtigste deutsche Rundfahrt auf den neuen Radsport-Boom. Schließlich tritt der neue deutsche Jungstar Florian Lipowitz nach seinem überragenden dritten Platz in Frankreich ab Mittwoch bei der Deutschland Tour wieder in die Pedale. Dazu gehen weitere Tour-Protagonisten wie Wout van Aert oder Sprintkönig Jonathan Milan bei der fünftägigen Rundfahrt von Essen nach Magdeburg an den Start.

Was ist von Florian Lipowitz zu erwarten?

Sieg-Ambitionen hat der 24-Jährige nicht. Dazu ist die Strecke für den Bergspezialisten nicht schwer genug, außerdem hat Lipowitz nach den Tour-Strapazen zuletzt Urlaub am Gardasee gemacht. Das Rennen bestreite er „als Training“. Gleichwohl wolle er den deutschen Fans beim Heimspiel aber etwas zurückgeben und die Stimmung genießen, sagt der Youngster, der eine neue Begeisterung entfacht hat.

Auf welche Stars ist zu achten?

Die ganz großen Namen wie Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard oder Mathieu van der Poel fehlen auf der Startliste. Dafür ist Klassiker-Spezialist Wout van Aert, der die spektakuläre Tour-Schlussetappe in Paris gewann, dabei. Auch Topsprinter Jonathan Milan gehört zu den Hauptattraktionen. Der Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour hatte bereits im Vorjahr drei Etappen bei der D-Tour gewonnen. In den Sprints könnte er sich mit dem Australier Kaden Groves, ebenfalls Etappensieger bei der Tour, ein Duell liefern. Anwärter auf den Gesamtsieg ist der Amerikaner Brandon McNulty aus Pogacars UAE-Team.

Und die weiteren deutschen Fahrer?

Der Großteil von Deutschlands Rad-Elite lässt sich das Heimrennen nicht entgehen. Pogacars Helfer Nils Politt fährt mit, die Sprinter Pascal Ackermann und Phil Bauhaus sowieso und natürlich auch der deutsche Meister Georg Zimmermann. Im Blickpunkt steht auch Routinier John Degenkolb, der nach mehr als vier Monaten sein Comeback gibt. Der frühere Paris-Roubaix-Sieger hatte bei der Flandern-Rundfahrt im April Brüche im Handgelenk, im Unterarm, im Ellenbogen und im Schlüsselbein davongetragen.

Wie verläuft die Strecke der Rundfahrt?

Los geht es mit einem 3,1 Kilometer langen Prolog in Essen. Über Herford, Arnsberg und Kassel wartet am Sonntag das Ziel der Rundfahrt in Magdeburg nach insgesamt 735,4 Kilometern. Mit 3.000 Höhenmetern könnte vor allem die Etappe am Samstag nach Kassel für den Unterschied im Gesamtklassement sorgen.

Warum findet das Rennen nur über fünf Tage statt?

Der Rennkalender gibt aktuell nicht viel her. Ab Samstag startet auch zeitgleich die dreiwöchige Spanien-Rundfahrt. Gleichwohl ist es immer wieder in der Diskussion, die 2018 wiederbelebte Deutschland Tour zumindest auf eine Woche auszudehnen. Sollte das Interesse auch dank Lipowitz steigen, könnte dies wieder auf die Tagesordnung rücken.

Wo ist das Rennen im TV zu sehen?

ARD und ZDF wechseln sich täglich mit der Berichterstattung ab. Los geht es am Mittwoch beim ZDF im Livestream. Ab Donnerstag ist das Rennen dann auch im TV abwechselnd bei den beiden Sendern zu sehen. Gut zwei bis drei Stunden sind die beiden Kanäle zur entscheidenden Phase jeweils auf Sendung. Auch Eurosport überträgt alle fünf Etappen live.