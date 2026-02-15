Zum Olympia-Abschluss wollen die deutschen Skispringer eine Medaille holen. Die beiden Athleten, die die Mannschaft im Super Team vertreten, wissen, wie sich ein Olympiasieg anfühlt.

Predazzo - Philipp Raimund und Andreas Wellinger vertreten die deutschen Skispringer im Super-Team-Wettbewerb bei den Winterspielen. Raimund hatte zum Olympia-Auftakt in Italien Gold von der Normalschanze gewonnen. Auf der Großschanze, auf der an diesem Montag (19.00 Uhr und 20.20 Uhr/ZDF und Eurosport) auch das Super Team stattfindet, war er Neunter geworden.

Wellinger springt eigentlich keine gute Saison. Der Olympiasieger von 2018 steigerte sich aber zuletzt. Wellinger war am Samstag auf Rang 15 der zweitbeste Deutsche. Felix Hoffmann, der im Weltcup besser platziert ist, ist derzeit nicht so gut in Form. Er landete beim Olympiasieg von Domen Prevc nur auf dem 25. Platz.

Das Super Team wird erstmals bei Winterspielen ausgetragen. Statt durch vier Athleten, wie im alten Mannschaftswettbewerb, wird jede Nation nur durch zwei Sportler vertreten. Im Verlauf des Wettbewerbs wird das Teilnehmerfeld reduziert. Die Springer der besten Nationen absolvieren jeweils drei Sprünge.