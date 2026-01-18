Nach dem Abschied von Tom Brady gewannen die Patriots kein Playoff-Spiel mehr in der NFL - in dieser Saison unter Drake Maye sind es schon zwei Siege. Auch die Rams stehen in einem Conference-Finale.

Chicago - Die Los Angeles Rams haben sich in einem dramatischen NFL-Duell mit den Chicago Bears in der Verlängerung durchgesetzt und das Conference-Finale gegen die Seattle Seahawks erreicht. Wie die New England Patriots, die zuvor 28:16 gegen die Houston Texans gewonnen hatten, fehlt den Rams nach dem 20:17 im Schneetreiben von Chicago nun nur noch ein Sieg zum Einzug in den Super Bowl - zuletzt war das Team 2021 beim Sieg im eigenen Stadion im wichtigsten NFL-Spiel der Saison dabei.

„Es war verrückt. Es ging hin und her. Wir haben in der Offensive nicht so überragend gespielt, unsere Abwehr war sensationell“, sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford. „Das ist Playoff-Football. Wir haben viel, was wir besser hätten machen können, aber wir haben zusammengehalten und haben einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen.“

Bears-Quarterback Williams erzwingt Verlängerung mit irrem Wurf

Sein Gegenüber Caleb Williams hatte zuvor mit einem irren Wurf für einen Touchdown Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit die Verlängerung erzwungen. Vor dem Pass war er fast bis zum Logo in der Mitte des Spielfelds vor den Rams-Verteidigern geflohen und war dann wie einst Dirk Nowitzki bei seiner berühmtesten Wurfhaltung als NBA-Profi nach hinten abgesprungen. Weil beide Teams ihren ersten Ballbesitz in der Verlängerung nicht nutzen konnten, entschied am Ende des enorm spannenden Football-Spiels ein Field Goal aus 42 Yards die Partie.

Patriots erstmals seit Brady-Abschied wieder in Conference-Finale

Die Patriots schafften unterdessen erstmals seit dem Abschied von Tom Brady wieder den Einzug in ein Conference-Finale. Für das ehemals so dominante Team sind nun die Denver Broncos die letzte Hürde auf dem Weg in den Super Bowl, der am 8. Februar (Ortszeit) im Stadion der San Francisco 49ers ausgespielt wird.

„Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben uns gegen die Witterung gestemmt“, sagte Quarterback Drake Maye, der als ein Nachfolger Bradys die so lange von Erfolgen verwöhnten Patriots in seiner zweiten NFL-Saison wieder zu einem Titelkandidaten gemacht hat. Unter Brady hatte das Team von 2002 bis 2019 neun Mal im Super Bowl gestanden und sechs Mal gewonnen. Seit dem Sieg gegen die Rams in Super Bowl LIII aber waren die Patriots unter den Quarterbacks Cam Newton und Mac Jones maximal bis in die erste Runde der Playoffs gekommen oder hatten sie komplett verpasst.

Die Niederlage der Texans könnte gleichbedeutend sein mit dem Karriereende des Stuttgarters Jakob Johnson. Der Fullback kam in den Playoffs nicht mehr zum Einsatz und hatte zuletzt offen gelassen, ob er eine achte Saison in der NFL anstrebt. Die Entscheidung wollte er mit etwas Abstand im Frühjahr treffen. Seine Karriere hatte er einst als Profi der Patriots begonnen.