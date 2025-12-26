weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Alieu Ceesay: Der außergewöhnliche Kapitän der SBB Baskets

Ein waschechter Anführer ist Alieu Ceesay beileibe nicht, doch der Spielführer der SBB Baskets überzeugt mit anderen Qualitäten im menschlichen Bereich. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 26.12.2025, 12:55
Besonderer Typ, Defensivspezialist, Familienvater und Strahlemann:
Besonderer Typ, Defensivspezialist, Familienvater und Strahlemann: Alieu Ceesay. (Foto: Axel Kammerer)

Magdeburg - Vor rund zwei Monaten ließ sich in der Magdeburger Lakenmacher-Halle eine Situation beobachten, die viel über Alieu Ceesay aussagt. In einer brenzligen Phase einer Zweitliga-Partie rief er adressiert an seine Gefährten der SBB Baskets: „Together!“ Nicht nur in dieser Szene beschwor der Kapitän Zusammenhalt, sondern insgesamt rückt er das kollektive Agieren in den Fokus. „Ich bin jemand, der ein Team zusammenführt“, erklärt der 26-jährige Small Forward.