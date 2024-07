Max Appel vom SC Magdeburg hat mit dem Doppelvierer über den Hoffnungslauf das Finale erreicht. Der Deutschland-Achter ebenfalls eine extra Runde bei den Ruder-Wettbewerben in Paris drehen.

Appel rudert mit seiner Crew in sein erstes Olympia-Finale

Paris. - Es gab mal eine Zeit, es war die Ära des Steuermanns Martin Sauer, da ist der Deutschland-Achter meistens vorausgefahren. In den 2010er Jahren wuchtete sich die Crew durch Olympische Spiele und Weltmeisterschaften, mal mit Gold, mal mit Silber dekoriert. Sogar die Weltbestzeit stammt aus dieser Dekade: In 5:18,68 Minuten rauschte das Boot im Jahr 2017 über 2.000 Meter auf dem Maltasee in Polen. Vorbei und vergessen sind diese Tage, wie auch das gestrige Vorlauf-Ergebnis im Stade Nautique beweist.