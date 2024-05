Der Rotsee in Luzern war ingesamt kein gutes Pflaster für die deutschen Ruderer. Paul Berghoff vom SCM erreicht bei seiner Weltcup-Premiere indes einen respekablen zehnten Platz.

Appel vom SCM und Co. verlieren auf dem Rotsee

Luzern/Magdeburg - Nach vollbrachter Fahrt über 2.000 Meter neigen selbst gestandene Ruderer dazu, vor lauter Erschöpfung in Tränen auszubrechen. Derart aufreibend waren auch die finalen Rennen am Sonntag beim Weltcup in Luzern (Schweiz). Oliver Zeidler zum Beispiel: Der Weltmeister ist auf den letzten Metern stehen geblieben, er hat den Niederländer Simon van Dorp noch zum Sieg ziehen lassen.