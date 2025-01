Zu Beginn des Monats treten die SBB Baskets zu einem Härtetest in Schwelm an. Trainer Eiko Potthast liegt krank flach.

Wolmirstedt - Auf den gerade zu Ende gegangenen Monat blicken die SBB Baskets Wolmirstedt gerne zurück. Schließlich haben sie da drei von vier Ligapartien gewonnen. Nur bei den Bayer Giants Leverkusen – also beim so starken Primus – mussten sich die Ohrestädter 80:86 geschlagen geben. Mit einem Auswärtsspiel bei den EN Baskets Schwelm geht es für das Team an diesem Sonnabend weiter. Ab 19.30 Uhr wollen die Sachsen-Anhalter in einer richtigen Kracher-Partie gut in den neuen Monat starten.