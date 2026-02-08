Die SBB Baskets haben einen Favoriten besiegt und einen nicht unwesentlichen Sprung in der Tabelle geschafft. Wie ihnen das am Freitagabend gelungen ist.

Die SBB Baskets um Headcoach Eiko Potthast (mittig) freuen sich sehr über den wichtigen Heimsieg.

Magdeburg - In den vergangenen Zweitliga-Partien waren die SBB Baskets im dritten Viertel bitter zurückgeworfen worden. Gegen Kellerkonkurrent Köln gaben sie da den Sieg aus der Hand, bei Aufstiegskandidat Göttingen war die Phase der Grund fürs Verpassen des Überraschungserfolgs. Am Freitag gegen den Vierten Eisbären Bremerhaven hingegen lief es ganz anders, viel schöner. Mit 29:19 entschieden die Baskets hier nun dieses Viertel für sich, das ermöglichte eine 67:64-Führung.