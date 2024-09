Biederitz/Paris. - Unvergessliche Erinnerungen, Trikots von den Gegenspielern sowie Ansteckpins von Athleten aus aller Welt: Auch wenn es für die deutsche Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft bei den Paralympics in Paris nicht zu einem Sieg gereicht hat, nahm das Team um die beiden Biederitzer Spieler Jens Sauerbier und Steffen Wecke viel aus Paris mit in die Heimat. Und an erster Stelle steht dabei: Wiederholung 2028 in Los Angeles erwünscht.

