Boxen Bösel vor WM-Kampf mit klarer Ansage an Krasniqi

Am Sonnabend (ab 23.40 Uhr auch live in der ARD) wird in der Magdeburger Getec-Arena wieder geboxt. Da geht es im Rückkampf zwischen Robin Krasniqi und Dominic Bösel um den IBO-Gürtel im Halbschwergewicht.