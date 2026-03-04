Die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen, die SBB Baskets konnten den Trubel der Vorwoche ein bisschen sacken lassen – und Trainer Eiko Potthast spricht über seine persönliche Situation.

Eiko Potthast: „Das ist unsere Passion, das ist unser Leben“

Eiko Potthast hofft auf einen gelungenen Freitagabend aus Sicht der SBB Baskets in heimischer Halle.

Wolmirstedt - In den fast acht Jahren bei den SBB Baskets hat Coach Eiko Potthast viel erlebt, eine Gemengelage wie in der vergangene Woche aber zuvor noch nie: „Es war eine Situation, die ich so bisher nicht kannte.“