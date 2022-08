Darum verzichtet Florian Wellbrock vom SCM auf einen weiteren EM-Start

Florian Wellbrock vom SC Magdeburg hat sich gegen einen weiteren Start bei der Europameisterschaft in Rom entschieden. Derweil haben die Magdeburger am Mittwochabend zwei weitere Medaillenchancen.

Für Florian Wellbrock sind die Europameisterschaften in Rom beendet.

Rom/Magdeburg - Diese Entscheidung kommt nicht überraschend: Florian Wellbrock vom SC Magdeburg hat sich gegen einen weiteren Start bei der Europameisterschaft in Rom entschieden. Nach seinem fünften Patz über 1500 Meter Freistil am Dienstagabend ist er mit seinem Trainer Bernd Berkhahn zum Entschluss gekommen, die Teilnahme an den Freiwasser-Wettbewerben über zehn und fünf Kilometer im Lido di Ostia abzusagen.