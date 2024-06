Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Poznan/Magdeburg. - Max Appel nahm kein Blatt vor den Mund. Gegen die interne Konkurrenz verloren zu haben, „das ist natürlich scheiße“, sagte der Ruderer vom SCM. Er kritisierte nicht etwa, dass ein weiterer Doppelvierer mit seinem Clubgefährten Paul Berghoff im Bug am Wochenende überhaupt beim Weltcup in Poznan (Polen) starten durfte. Aber nach Platz fünf mit mehr als vier Sekunden Rückstand auf das zweite Boot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) und damit auf Bronze erkannte Appel: „Für die Stimmung in Richtung Paris war das nicht gut, mal sehen, was noch passiert.“