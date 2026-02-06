Der Magdeburger Kajakfahrer ist in den letzten Zügen seiner Ausbildung bei der Bundespolizei. Seine Saisonvorbereitung hat indes nach einem Rückenleiden gerade erst richtig begonnen. Dabei stand seine Karriere durchaus auf der Kippe.

Der Rücken hält: Florstedt vom SCM nimmt Fahrt auf

Bei der WM 2025 scheiterte Moritz Florstedt (l.) nur knapp im Halbfinale. Nun soll ihn seine nächste WM-Reise nach Poznan auf den Maltasee führen.

Magdeburg - Er war Schlittschuhe laufen, er war Eisangeln. Soll noch jemand sagen, Kienbaum hätte kein vielfältiges Angebot für die Athleten, die dort am Olympiastützpunkt für ihren Olympiatraum trainieren. „Das Eis im See ist dort 25 Zentimeter dick“, berichtet Moritz Florstedt vom SCM, der dort quasi sein zweites Wohnzimmer hat, der dort kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung steht. Und der dort gerne alsbald die Schlittschuhe gegen das Paddel tauschen würde.