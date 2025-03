Wolmirstedt. - Wer zum richtigen Zeitpunkt der Saison einen guten Lauf startet, hat beste Chancen, schon frühzeitig seine ersten Ziele unter Dach und Fach zu bringen. In dieser luxuriösen Situation befinden sich aktuell die SBB Baskets aus Wolmirstedt. „Zwei Siege brauchen wir noch“, rechnet Trainer Eiko Potthast im Gespräch mit der Volksstimme vor. Dann hat seine Mannschaft ihren vor dem Saisonstart anvisierten zweiten Tabellenplatz in der Nordstaffel der 2. Liga Pro B definitiv gesichert – und damit auch eine sehr gute Ausgangsposition für die Play-offs, die am 19. April starten.

