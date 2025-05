Dopingskandal und Gegenwind: So erlebte Florstedt vom SCM den Weltcup in Poznan

Gegennwind auf Bahn zwei: Jonas Draeger (r.) und Moritz Florstedt belegten in Poznan den siebten Platz.

Magdeburg - Das Resümee kam am späten Sonntagabend, Moritz Florstedt verschickte seine Nachricht übers Handy um 22:10 Uhr. Da war sein Finale beim Kanu-Weltcup in Poznan beinahe zwölf Stunden alt. Siebter ist er in diesem im Kajak-Zweier über 500 Meter mit Jonas Draeger geworden und hatte damit den verbandsinternen WM-Ausscheid gegen das Duo mit den Olympiasiegern Jacob Schopf und Max Lemke verloren. Aber allein das beschäftigte den 23-Jährigen vom SC Magdeburg nicht, für Aufregung sorgte ein ganz anderer Fall, ein Fall von Doping.