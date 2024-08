Nach dem Abschluss der Polizeischule folgt für SES-Kämpfer Marlon Dzemski der erste große Kampf. Im Super-Weltergewicht geht es am Sonnabend in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle um die Deutsche Meisterschaft.

Magdeburg. - „Schau, schau, der Kommissar geht um“, so heißt es in einem Lied von Musiklegende Falco. Der Kommissar haut alle um, soll es künftig beim SES-Boxstall heißen, wenn Marlon Dzemski in den Ring steigt. Der 21-Jährige hat die Ausbildung an der Polizeischule in Aschersleben abgeschlossen und darf sich ab 1. September Polizeikommissar nennen.