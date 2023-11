Die DSG Eintracht Gladau darf vorerst unter Auflagen in den Spielbetrieb zurückkehren. Ihr Gegner überlegt, ob er den sportlichen Vergleich suchen möchte.

Dennis Wesemann in der Gladauer Jubeltraube.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bei der SG Güsen/Parey werden sie sich noch darüber beraten, ob sie am Sonnabend mit der zweiten Mannschaft in der Kreisoberliga bei der DSG Eintracht Gladau antreten wollen. „Grundsätzlich wollen wir als Fußballer natürlich spielen. Und wir wissen auch, dass die Augen vieler Vereine auf uns gerichtet sind“, hieß es gestern von der Spielgemeinschaft. Natürlich haben sie dort auch den Spielausschluss des kommenden Gegners wegen „rechtsradikaler Tendenzen“ durch den Landesverband (FSA) verfolgt und sind zudem vom Aussetzen des Verfahrens gegen die Eintracht durch das FSA-Verbandssportgericht informiert worden. Bei der SG Güsen/Parey sind sie deshalb in einem Zwiespalt. Die Gemeinschaft erklärte: „Wir sind natürlich bemüht, eine sportliche Lösung zu finden. Aber wir wissen nicht, ob eine sportliche Lösung überhaupt vom FSA gewollt ist. Deshalb stehen wir zwischen Baum und Borke.“