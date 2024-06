Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wenn am heutigen Sonnabend (Einlass ab 12 Uhr, Beginn um 14 Uhr) der zweite Renntag des Magdeburger Renn-Vereins über die Bühne geht, dürfen sich die Zuschauer über jede Menge Prominenz freuen, was Jockeys, Trainer und Besitzer betrifft. „Es ist so ziemlich alles vertreten, was Rang und Namen hat“, frohlockte Präsident Heinz Baltus.