Florian Wellbrock will über 1.500 Meter Freistil ins Finale einziehen. Isabel Gose hat diese über 800 Meter erreicht. Der Endspurt in der La Defense Arena wird spektakulär.

Paris. - Lukas Märtens vom SCM ist nach Florian Wellbrock gefragt worden. Und Märtens hat gesagt: „Er ist cool, er ist gelassen, eigentlich wie immer. Da gibt es nichts Neues.“ Nachdem der Olympiasieger über 400 Meter Freistil selbst seine Wettbewerbe mit dem achten Platz über 200 Meter Rücken beendet hat, richtet sich der Fokus nun auf den Clubkollegen, der über den Vorlauf am Sonnabend ins Finale über 1.500 Meter Freistil am Sonntag und so manchen Eindruck über ihn aus dem Becken kraulen will. Und Trainer Bernd Berkhahn hofft, dafür die richtigen Coaching-Mittel gefunden zu haben.