SES-Cruisergewichtler Roman Fress klettert am Sonnabend in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle mit frisch operierter Hand in den Ring und lässt Gegner Yasin Basar beim spaßigen Tretboot-Rennen auf Mittag-See keine Chance.

Berlin. - „Auf die Plätze, fertig, los!“ Dann folgte von SES-Promoter Ulf Steinforth per Sirene das Startsignal, woraufhin Roman Fress und Yasin Basar mit ihren Trainern in die Tretboote sprangen und sich auf dem Adolf-Mittag-See ein Rennen lieferten. Das Boot Basar/Anatoli Muratov hatte zwar beim Umkurven der Wasserfontäne die Innenbahn, aber im Ziel setzten sich Fress und Robert Stieglitz mit zwei Längen Vorsprung souverän durch. Die erste Runde geht also an den SES-Cruisergewichtler.