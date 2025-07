Der Berkhahn-Schützling startet in Singapur über drei Einzelstrecken.

Magdeburg - Erste WM, drei Einzelstarts. Es hätte für Maya Werner „nicht besser laufen können“, sagt Maya Werner selbst. Sie darf über 200 und 400 Meter Freistil schwimmen, sie darf über 800 Meter antreten in den Beckenwettbewerben bei den Welttitelkämpfen in Singapur, die am Sonntag für sie mit der mittleren Distanz beginnen. Träume hat sie natürlich viele, aber Schwimmer zeichnen sich durch ihren realistischen Blick aus. Das ist bei Maya Werner nicht anders.