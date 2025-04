Die amtierenden Team-Champions aus der Börde haben am ersten Renntag auf ihrer Heimstrecke in Oschersleben keinen guten Nachmittag erlebt. Vor allem für den dreimaligen DTM-Sieger Rast hätte es schlechter nicht laufen können.

Fehlstart für René Rast und Schubert Motorsport in die neue DTM-Saison

Oschersleben. - Bereits in der Einführungsrunde des ersten Saisonrennens in Oschersleben schwante René Rast vom Team Schubert Motorsport nichts Gutes. „Engine Power low“ zeigte sein Bordcomputer als Alarm an. Ein technischer Defekt, noch ehe das Rennen offiziell gestartet war.