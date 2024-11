Magdeburg - Florian Wellbrock vom SCM hat bereits einen Saisonstart hinter sich. Bei den Kurzbahn-Landesmeisterschaften in Dessau hat er neulich den Titel errungen – über 200 Meter Schmetterling, die er in 1:59,47 Minuten zurücklegte. Auch Isabel Gose kraulte schon wieder in bester Titellaune. Sie gewann über 400 Meter Freistil in 4:03,29 Minuten. Diese Starts dienten zur Vorbereitung auf die kommenden Weltmeisterschaften im 25-Meter-Becken, die vom 10. bis 15. Dezember in der Duna-Arena zu Budapest ausgetragen werden. Diesmal schickt Bernd Berkhahn seine Schützlinge also nicht ins vorweihnachtliche Höhentrainingslager in die Sierra Nevada. Diesmal schickt er sie gleich auf Titeljagd.

