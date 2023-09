Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In der Weite der schwedischen Natur hat Florian Wellbrock die Entschleunigung entdeckt. Und in diesem Fall freiwillig. Er hat mit seiner Sarah den Urlaub an der Ostküste des Landes verbracht, er hat die Ruhe genossen, die entspannten Menschen. „Das hat schon ein besonderes Flair“, erklärt der 26-Jährige. Man sagt, wer Schweden erlebt hat, kehrt als neuer Mensch zurück. Das gilt auch für den Schwimmer vom SCM: „Ich bin mental gut erholt wieder ins Training eingestiegen“, hat Freiwasser-Doppelweltmeister Wellbrock am Donnerstag nach seinem neuerlichen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Magdeburg berichtet.