Florian Wellbrock vom SCM sucht das letzte Puzzleteil

Florian Wellbrock vom SCM ist kein Freund der kurzen Bahn, aber ein Freund des Erfolges. Vor dem Jahreswechsel möchte der Olympiasieger bei der EM und WM in die Spitze kraulen. Den Auftakt dazu bestreitet er beim Weltcup in Berlin.

Florian Wellbrock steigt heute zum ersten Mal nach neun Wochen wieder in ein Wettkampf-Becken. Neben ihm starten in Berlin noch weitere Olympiasieger – wie Lydia Jacoby aus den USA, die in Tokio über 100 Meter Brust gewonnen hatte.

Magdeburg - Bernd Berkhahn hat es wirklich noch nicht geschafft, dabei hätte der Trainer der SCM-Schwimmer irgendwann in den Wochen von Tokio und in der Zeit nach den Olympischen Spielen gerne über die Erfolge seiner Schützlinge gejubelt. Aber da sind ihm die Routine und der Stress in die Quere gekommen. „Ich warte noch auf den Moment, in dem die Emotionen ausbrechen“, sagte er gestern im Loft des Berliner Andel’s Hotel und am Rande der Pressekonferenz vor dem Kurzbahn-Weltcup im Europa-Sportpark, der heute mit den 400 Metern Freistil auch für seinen Schützling Florian Wellbrock beginnt.