Olympiasieger Florian Wellbrock vom SC Magdeburg wird bei Schwimm-Weltmeisterschaft in Singapur in allen Freiwasser-Disziplinen an den Start gehen. Hierzu zählt auch die Premiere des Knockout-Sprints.

Magdeburg. - Die Weltmeisterschaft der Schwimmer ist um eine Attraktion reicher: Wenn am 15. Juli in Singapur die Freiwasser-Wettbewerbe gestartet werden, gehört zum Programm auch der Knockout-Sprint. Oliver Klemet aus der Magdeburger Trainingsgruppe kann davon bereits ein schönes Lied singen, hatte er doch diese neue Disziplin unter den traditionellen bei ihrer Premiere am letzten April-Wochenende für sich entschieden, es war zugleich sein erster Sieg auf der internationalen Open-Water-Bühne. Damals sagte Bernd Berkhahn, Coach der SCM-Athleten und zugleich Bundestrainer: „Mehrere enge Finish-Entscheidungen kurz hintereinander steigern auf jeden Fall den Unterhaltungsfaktor. Auch ist es spannend, den Ermüdungsgrad der Konkurrenz in den Pausen zu beobachten. Da kann man sich auch taktisch immer etwas überlegen.“