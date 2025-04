Mit dem Heimspiel gegen Neu-Ulm beginnen für die Ohre-Riesen die Play-offs. In die heiße Phase der Saison geht es mit einem Schuss Extra-Motivation.

Start in die Play-offs

Wolmirstedt. - Eiko Potthast, Trainer der SBB Baskets Wolmirstedt, kann im Moment nur Gutes über seine Mannschaft berichten. Obwohl ein Chefcoach stets den kritischen Blick auf ein Team behalten sollte, gibt es an der aktuellen Saison der Ohre-Riesen nur wenig auszusetzen. Mit Platz zwei in der 2. Liga ProB Nord wurde das erste Ziel erreicht. Am Sonnabend (18 Uhr) nun starten mit dem Heimspiel gegen die Orange Academy aus Neu-Ulm die Play-offs um den Aufstieg.