Doha/Magdeburg. - Isabel Gose hat sich ihr zweites Startrecht bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) gesichert. Die 21-Jährige vom SC Magdeburg gewann bei den Weltmeisterschaften in Doha (Katar) am Dienstagabend nach den 400 Metern Freistil nun auch über die 1500 Meter die Bronzemedaille. So ganz zufrieden war sie dennoch nicht. Mit 15:57,55 Minuten hatte sie ihre Bestzeit um drei Sekunden verpasst. „Aber ich habe das Ticket und bin darüber glücklich“, sagte Gose, die nur einer starken Simona Quardarella (Italien/15:46,99) und Bingjie Li (China/15:56,62) den Vortritt lassen musste.

Zuvor hatte Lukas Märtens zwar ein zweites Edelmetall nach Bronze über 400 Meter Freistil verpasst. Doch mit dem vierten Platz über die halbe Distanz sicherte er sich im deutschen Duell sein zweites Ticket für die Sommerspiele. Der 22-Jährige schlug beim Sieg des Südkoreaners Sunwoo Hwang (1:44,75) nach 1:45,33 Minuten an und verwies den Hamburger Rafael Miroslaw um 0,51 Sekunden auf den fünften Rang. Märtens, der sich mit Bronze über die 400 Meter bei der WM in Fukuoka bereits ein Startrecht in Paris erkrault hatte, schwamm zudem nur knapp an einer Medaille vor: Sieben Hundertstelsekunden fehlten ihm zu Bronze. Miroslaw kann indes noch in der Olympia-Qualifikation im April über die Zeitnorm nach Frankreich schwimmen.