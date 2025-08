Singapur/Magdeburg/dh - Isabel Gose vom SC Magdeburg hat sich nach dem enttäuschenden Vorlauf-Aus über 1.500 Meter Freistil für ihr zweites Finale bei der Weltmeisterschaft in Singapur qualifiziert. Die 23-Jährige meldete sich am Freitagmorgen mit einer sehr souveränen und kontrollierten Leistung eindrucksvoll zurück und schaffte den Einzug in den Endlauf über die 800 Meter. Mit 8:20,21 Minuten erreichte der Schützling von Trainer Bernd Berkhahn die viertschnellste Zeit im Feld. Das Finale wird am Sonnabend um 14.21 Uhr (MESZ) gestartet. Derweil ist Maya Werner mit 8:35,28 Minuten ausgeschieden. Schnellste in der Vorrunde war Olympiasiegerin Katie Ledecky (USA/8:14,62).

Dagegen hat Lukas Märtens mit der langen Freistilstaffel das Finale am Freitagnachmittag verpasst. 7:07,54 Minuten nach 4x200 Meter reichten nicht aus, um sich für den Endlauf zu qualifizieren. Das Team mit dem 23-jährigen Weltmeister als Startschwimmer sowie Rafael Miroslaw, Jarno Bäschnitt und Timo Sorgius belegte den neunten Platz, zum finalen Showdown fehlten 66 Hundertstelsekunden. Die schnellste Vorlaufzeit legten die Briten mit 7:03,68 Minuten vor. Märtens war mit 1:45,65 Minuten der schnellste Athlet im DSV-Quartett. Miroslaw folgte mit 1:47,11, Bäschnitt mit 1:47,08 und Sorgius mit 1:47,70 Minuten.

Am Samstag kehrt Florian Wellbrock, der viermalige Freiwasser-Weltmeister von Singapur, ins Becken zurück. Der 27-Jährige startet im Vorlauf über 1.500 Meter Freistil. Das Finale steigt am Sonntag.