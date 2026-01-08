weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
ehrgeiziges VORHABEN  SBB Baskets wollen viel mehr Spieler aus der Region haben

Es ist ein sehr umfänglicher Plan der SBB Baskets, künftig möglichst zahlreich Akteure aus Magdeburg und der Umgebung bei den Profis einzubauen. Wie das gelingen soll. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 08.01.2026, 16:11
Kevin Magdowski treibt den Plan gemeinsam mit Nachwuchskoordinator Christian Steinwerth und den anderen Verantwortlichen voran.
Kevin Magdowski treibt den Plan gemeinsam mit Nachwuchskoordinator Christian Steinwerth und den anderen Verantwortlichen voran. (Foto: Imago Images/Beautiful Sports)

Magdeburg - Die Verpflichtung von Guard Ben Köhler im vergangenen Sommer war ein wichtiger Teil der ambitionierten Zukunftsplanung der SBB Baskets: Denn sie holten mit dem 21-Jährigen einen gebürtigen Magdeburger. „Wir wollen es irgendwann schaffen, viel mehr Spieler aus der Region bei unserem Profiteam zu haben“, betont Kevin Magdowski, Sportdirektor des Zweitliga-Aufsteigers.