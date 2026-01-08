Es ist ein sehr umfänglicher Plan der SBB Baskets, künftig möglichst zahlreich Akteure aus Magdeburg und der Umgebung bei den Profis einzubauen. Wie das gelingen soll.

SBB Baskets wollen viel mehr Spieler aus der Region haben

Kevin Magdowski treibt den Plan gemeinsam mit Nachwuchskoordinator Christian Steinwerth und den anderen Verantwortlichen voran.

Magdeburg - Die Verpflichtung von Guard Ben Köhler im vergangenen Sommer war ein wichtiger Teil der ambitionierten Zukunftsplanung der SBB Baskets: Denn sie holten mit dem 21-Jährigen einen gebürtigen Magdeburger. „Wir wollen es irgendwann schaffen, viel mehr Spieler aus der Region bei unserem Profiteam zu haben“, betont Kevin Magdowski, Sportdirektor des Zweitliga-Aufsteigers.