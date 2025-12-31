16 Jahre lang hat er die Geschicke des Olympia-Stützpunktes geleitet, die Dienstleistungen ausgebaut. Am 31. Dezember hat der 66-Jährige seinen letzten Arbeitstag. Und er verlässt das Amt mit einigen Wünschen.

Er kam aus dem Handball, er geht zurück in den Handball: Helmut Kurrat.

Magdeburg - Einige Tage nach seiner feierlichen Verabschiedung ist ein wenig Ruhe eingekehrt, sind die ersten Tränen getrocknet, ist der Blick auf die nächste Aufgabe geschärft. Helmut Kurrat sitzt an diesem Montagvormittag im Dezember legér zurückgelehnt am Tagungstisch in seinem lichtdurchfluteten Büro, es gibt Cappuccino zum Gespräch. An den Wänden hängt Zeitgeschichte in Bildern. Es ist kein Interview im herkömmlichen Sinne. Es ist ein launisches Erzählen, ein Erfahrungsaustausch, ein Wahrnehmen der vergangenen 16 Jahre, in denen er den Olympia-Stützpunkt Sachsen-Anhalt geleitet hat. An diesem 31. Dezember geht der OSP-Kapitän nun von Bord.