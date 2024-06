Braunschweig - Elena wird jeden einzelnen Moment dieses Titelkampfes verpasst haben, sie wird mal geschlafen und vielleicht auch mal geschrien haben in den Armen ihrer Mama Maria. Elena hat in der Nacht zum vergangenen Donnerstag das Licht der Welt erblickt. Auch das Licht der Diskuswelt ihres Vaters. Dieser wird ihr eines Tages erzählen, wie er drei Tage nach ihrer Geburt im nassen Ring von Braunschweig deutscher Vizemeister mit 64,85 Metern wurde und wie er sich für seine ersten Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) qualifiziert hat. Wie übrigens auch der deutsche Meister Clemens Prüfer (SC Potsdam/65,95). Wie auch der Vierte Mika Sosna (Bergedorf/61,38). Alle drei Hünen haben die direkte Olympia-Norm (67,20) in dieser Saison übertroffen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.