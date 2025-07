Singapur/Magdeburg - Europameister war er schon, Olympiasieger ist er schon: Jetzt ist Lukas Märtens vom SC Magdeburg auch Weltmeister. In einem dramatischen Finale bei der WM in Singapur ist der 23-Jährige zu seinem ersten Titel geschwommen. In 3:42,35 Minuten setzte sich der Schützling von Trainer Bernd Berkhahn zum Auftakt der Beckenwettbewerbe über 400 Meter Freistil durch.

Mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Australier Sam Short schlug Märtens an, Dritter wurde Woowin Kim (Südkorea/3:42,60), der Titelverteidiger. Oliver Klemet aus der Magdeburger Trainingsgruppe belegte den achten Platz (3:46,86).

Isabel Gose auf Platz fünf

Märtens führte 200 Meter lang das Feld an, ehe sich der Vorlaufschnellste Samuel Short an ihm vorbeischlich. Der Magdeburger blieb an dem 21-Jährigen dran und forcierte vor allem auf der Schlussbahn das Tempo. Letztlich rettete er den knappen Vorsprung ins Ziel. Und bejubelte mit der deutschen Fahne auf den Schultern seinen ersten Titel. Am Dienstag ist Märtens über die doppelte Distanz gefordert - auch dort hat er Goldchancen.

Isabel Gose vom SCM hat indes die 400 Meter einmal mehr zum Einschwimmen für die langen Distanzen genutzt: Die 23-Jährige schlug im Finale, das sie auf der Außenbahn eins bestritt, nach 4:02,90 Minuten an und blieb nur 0,76 Sekunden unter ihrem deutschen Rekord. Damit erreichte Gose den fünften Platz beim klaren Sieg der Kanadierin Summer McIntosh (3:56,26). Maya Werner, die sich wiederum schon am ersten Tag ihren Traum von einem Finale in Singapur erfüllte, belegte den achten Platz (4:09,38).