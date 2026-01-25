Der 29-Jährige kehrt nach langer Verletzungspause zurück und setzt sich mit Samswegen im Bundesliga-Kampf gegen Durlach durch.

„Ich hatte die Hosen voll“: Björn Günther gibt beim SSV Samswegen sein Comeback

Björn Günther hat gegen Durlach sein Comeback gegeben.

Samswegen. - So spannend kann das Gewichtheben sein. Der gastgebende SSV Samswegen machte im Bundesligaduell mit dem KSV Durlach aus einem zwischenzeitlichen 83:128-Punkte-Rückstand einen 712,2:687-Heimerfolg! Überragend dabei das Trio Gheorgii Cernei, Roberto Gutu und Armands Mezinskis, das zum Gesamtergebnis 444 Punkte – das sind 62,3 Prozent des Teamresultats – beitrug.