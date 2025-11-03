Das Auswärtsspiel bei den SBB Baskets war für Dominick von Waaden speziell. Schließlich verbrachte der heutige Hagen-Akteur drei wunderschöne Jahre bei den Sachsen-Anhaltern.

Von Waaden über die SBB Baskets: "Es ist noch irgendwie mein Verein"

Dominick von Waaden (hier links im Duell mit Travis Henson) spielte am Freitag rund 17 Minuten und erzielte fünf Punkte.

Magdeburg - 2021 feierte Dominick von Waaden mit den SBB Baskets Wolmirstedt einen Erfolg, der Shooting Guard stieg mit dem Verein in die 2. Bundesliga Pro B auf. Mittlerweile spielen nicht nur die Sachsen-Anhalter noch eine Klasse höher, sondern auch der gebürtige Bamberger.