INTERVIEW NACH SPIEL IN MAGDEBURG Von Waaden über die SBB Baskets: "Es ist noch irgendwie mein Verein"

Das Auswärtsspiel bei den SBB Baskets war für Dominick von Waaden speziell. Schließlich verbrachte der heutige Hagen-Akteur drei wunderschöne Jahre bei den Sachsen-Anhaltern. 

Von Yannik Sammert 03.11.2025, 15:24
Dominick von Waaden (hier links im Duell mit Travis Henson) spielte am Freitag rund 17 Minuten und erzielte fünf Punkte. (Foto: Axel Kammerer)

Magdeburg - 2021 feierte Dominick von Waaden mit den SBB Baskets Wolmirstedt einen Erfolg, der Shooting Guard stieg mit dem Verein in die 2. Bundesliga Pro B auf. Mittlerweile spielen nicht nur die Sachsen-Anhalter noch eine Klasse höher, sondern auch der gebürtige Bamberger.