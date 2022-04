Isabel Gose vom SCM ist zurück in der Wohlfühl-Bahn

Isabel Gose ist mit den schönsten Erinnerungen an die Olympischen Spiele in die Saison gestartet. Doch dort warten bereits die nächsten Ziele auf die Schwimmerin vom SC Magdeburg. Am Wochenende bestreitet sie in Berlin ihre ersten Wettkämpfe.

Magdeburg - Früher, zu jener Zeit also, als Isabel Gose noch in der Bundeshauptstadt lebte und sich über „Hello Kitty“-Geschenke freute, da schwamm sie an jedem Mittwoch durchs Becken im Berliner Europa-Sportpark. Damals, als sie ihre ersten Züge für die Wasserfreunde Spandau absolvierte. Unzählige Einheiten und Wettkämpfe auf einer der Wohlfühl-Bahnen später sagt sie: „Es ist ein bisschen Heimatfeeling, dort zu schwimmen.“ Jede Kachel kennt sie dort persönlich. „Das ist eine Halle, in der ich mich wohlfühle.“ Und in die sie am Wochenende zurückkehrt – für den Kurzbahn-Weltcup.