Nach Wochen des Jubelns verlassen die SBB Baskets das Parkett in Gießen klar als Verlierer. Wichtig wird nun, wie die Sachsen-Anhalter auf dieses Ereignis reagieren.

SBB Baskets können deutliche Niederlage verschmerzen – doch wie geht es weiter?

Die SBB Baskets um Daivien Williamson (r.) konnten Gießen nicht in Schach halten.

Magdeburg - Die SBB Baskets haben am Sonnabend nicht an die überzeugenden Vorwochen anknüpfen können. Und deshalb haben sie es nach drei Siegen sowie einer unglücklichen Niederlage in der 2. Bundesliga Pro A diesmal bei den Gießen 46ers nicht offen gestalten können. Stattdessen war der Aufsteiger chancenlos. Er erzielte in allen Vierteln weniger Punkte als die ambitiösen und physisch herausragenden Gießener. Aufgrund des Endstands von 66:95 (35:46) waren die Akteure „natürlich enttäuscht“, wie Headcoach Eiko Potthast berichtete.